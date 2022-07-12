Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера 15 июля

Госдума на заседании 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В ближайшие дни пройдет обсуждение кандидатуры Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Если Госдума отклонит представленную кандидатуру вице-премьера, то тогда премьер-министр будет вправе либо представить новую кандидатуру, либо повторно направить в Думу предыдущую, передает ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Их число увеличилось с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Таким образом, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров станет новым вице-премьером.



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Татьяна Леухина