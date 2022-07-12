Главный внештатный эпидемиолог Татарстана: «Готовность к оспе обезьян у нас полная»

Фото: нкдгб.рф

Оспа обезьян, о которой заговорили этой весной, добралась до России. Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что заболевание обнаружили у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из путешествия по странам Европы. Заметив сыпь на теле, он обратился к медикам, после чего его поместили в отдельную боксированную палату. Болезнь протекает в легкой форме. О том, стоит ли ожидать вспышки оспы обезьян, доберется ли она до Татарстана и насколько она опасна, «Реальное время» узнало у главного внештатного эпидемиолога Минздрава Татарстана Дмитрия Лопушова.

Температура и высыпания — повод обратиться к врачу

Основные симптомы оспы обезьян — высыпания на коже. Природу высыпаний определяют исходя из положений методических рекомендаций.

— Основной момент, симптом, который характерен для оспы обезьян, — это наличие своеобразных высыпаний на коже. С учетом того, что это может быть сходно с другими заболеваниями, которые сопровождаются высыпаниями, проводится дифференциальная диагностика. В методических рекомендациях четко указано, что присуще ветряной оспе, что характерно для кори, что — для аллергических заболеваний и, соответственно, как их дифференцировать. Одним из основных признаков является факт прибытия из-за рубежа в течение 21 дня и контакт с человеком с похожими симптомами заболевания. Вот это так называемые эпидемиологические признаки, то есть они являются ведущими при постановке диагноза, — рассказал Дмитрий Лопушов.

Обратиться к врачу следует уже при появлении температуры. Именно с нее начинается заболевание.

— Высыпания — это основной признак, но все начинается с банального повышения температуры. При этом стандартный алгоритм, который работает: лица с повышенной температурой должны либо вызывать врача на дом, или обратиться в медицинскую организацию по специально выделенной маршрутизации, которая работает у нас уже второй год. То есть если человек посещает поликлинику, он проходит не через основной вход, там висит объявление, что лица, температурящие, с высыпаниями, обращаются в специальный бокс, который имеет отдельный вход. Соответственно, там медицинский персонал, который в принципе в специальной одежде, туда и обращаются лица с подозрениями на инфекционные заболевания. Или вызов врача на дом, — объяснил Дмитрий Лопушов механизм действий при появлении симптомов заражения.

Фото: Максим Платонов

Лечение оспы обезьян может затянуться до двух недель. При этом какой-то специфики в ее лечении нет.

— Все зависит от степени тяжести течения, но где-то порядка около десяти дней — двух недель. Препарата, который воздействует на оспу обезьян, его нет в принципе во всем мире. И поэтому применяется так называемое симптоматическое лечение: если повышается температура, то лечат температуру, если появляется кашель, затронуты легкие, то лечат кашель. То есть вот такое симптоматическое лечение, — рассказал главный внештатный эпидемиолог татарстанского Минздрава.

На вопрос о том, с чем могут столкнуться переболевшие оспой обезьян, Дмитрий Лопушов заявил, что рассуждать «о последствиях пока преждевременно, заболевание не широко распространено», но отметил, что напоминать о заражении может поврежденная кожа.

— Говорить о том, что будет после, пока не совсем правильно. Но в любом случае в качестве, так скажем, последствий заболевания — это поражение кожи, обусловленное наличием этих специфических высыпаний. Могут сохраняться рубцы. В принципе, четко можем понять, допустим, у тех, кто вакцинирован в детстве против натуральной оспы, а это лица, родившиеся до 1985 года, у них на предплечье есть своеобразный шрам. Вот такие шрамы, они могут оставаться на всю жизнь. Только в одном месте сделана была прививка, а здесь, получается, по всему телу. Вот такое поражение кожи остается, практически рубцы.

«Безусловная готовность»

Несмотря на то, что о первом случае заражения оспой обезьян стало известно лишь сегодня, о готовности системы здравоохранения позаботились заранее. Татарстан, например, уже получил методические рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, направленным на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян.

— Что касается методических рекомендаций, то они были еще направлены в конце июня — начале июля. Они называются «Профилактика, диагностика и лечение оспы обезьян». То есть, соответственно, все они направлены в медицинские организации для ознакомления и работы по всем направлениям, которые там указаны. Там четко прописано, каков алгоритм диагностики, что считается подозрительным случаем, что — подтвержденным случаем, каким образом проводить отбор материала, куда его направлять, соответственно, озвучены моменты по лечению и профилактике оспы обезьян, — уточнил Дмитрий Лопушов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На вопрос, готова ли система здравоохранения в Татарстане к столкновению с оспой обезьян, специалист ответил: «Безусловно».

— Инфекционные стационары у нас работают, они практически созданы для госпитализации любых инфекционных заболеваний, в том числе и оспы обезьян. Лекарственные симптоматические препараты есть, соответственно, готовность медицинских работников есть, то есть мы уже практически с мая проводим определенную работу по встрече с особо опасными инфекциями, а эта [оспа обезьян] относится к категории особо опасных инфекций, так же как чума, холера. У нас были проведены учения, в городе Казани в том числе, по оспе обезьян. Проведены семинары, в том числе с привлечением Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ. Ну и, соответственно, проведен тестовый контроль знаний всех медицинских работников. Поэтому готовность у нас практически полная, — утверждает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана.

Если у кого-то в республике подтвердится заражение оспой обезьян, его ждет госпитализация в инфекционный стационар.

Фото: realnoevremya.ru

— Необходимо понимать, что инфекционный стационар представляет собой так называемые мини-боксы. Соответственно, в боксе могут быть больные с любыми инфекционными заболеваниями. И поэтому передача от лиц, которые находятся в боксе с коронавирусом, в бокс, в котором находятся с обезьяньей оспой, и наоборот, такое практически исключено, — объяснил Дмитрий Лопушов.

Что касается лиц, которые контактировали с зараженным, то в отношении них проводятся определенные противоэпидемиологические мероприятия, которые определяет Роспотребнадзор, уточнил специалист.

«Особо сильного распространения не прогнозируется»

В конце прошлого месяца комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции. Ею заражаются даже дети. На вопрос о том, насколько все же заразна оспа обезьян, Дмитрий Лопушов заявил, что «сложно что-то сказать».

— Потому что случаев не так много зарегистрировано, — объяснил специалист. — Но с учетом того, что она ближайший родственник натуральной оспы, заразительность может быть довольно-таки высокой. Но четко показано, что должен быть тесный контакт. И длительный.

Фото: Максим Платонов (архив)

Оспу обезьян выявили в десятке стран. Неделю назад число случаев заражения уже превышало 6 тысяч.

— Никто не исключает, что такой процесс мутации вируса, но пока, по предварительным данным, особо сильного распространения не прогнозируется, — утверждает Дмитрий Лопушов.

На вопрос о том, появление завозного или контактного случая заражения оспой обезьян вероятнее всего в Татарстане, специалист заявил, что «однозначно трудно сказать»:

— Если будет тесный контакт, вполне возможна и местная передача, поэтому здесь однозначный ответ сложно дать.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина