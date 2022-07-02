В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России

Риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, высок из-за вспышки в ряде новых стран, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



Риск считается высоким из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых стран, а еще нетипичной клинической картины случаев.

По ее словам, ВОЗ рекомендует странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

ВОЗ располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала текущего года оспой обезьян и об одном летальном исходе. Случаи заражения подтверждены в 50 странах и территориях, расположенных в пяти регионах ВОЗ. С 17 июня — момента публикации предыдущего информационного бюллетеня — в восьми странах выявили 1 310 новых заразившихся.

В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, но подчеркнули, что на данном этапе вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения).



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Маргарита Головатенко