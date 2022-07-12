«Татнефть» наращивает фонд скважин по проекту уплотнения сетки

«Татнефть» по проекту уплотнения сетки скважин на месторождениях в Татарстане в 2016—2021 годах построила более 1,8 тысячи скважин, об этом сказано в материалах презентации «Татнефти», представленной на Нефтяном саммите Татарстана.



В 2020 году компания построила 235 дополнительных скважин, в 2021 году — 284. В результате уплотнения сетки «Татнефть» добыла дополнительные 4,1 млн тонн нефти в 2016—2021 годах.

В 2021 году группа «Татнефть» добыла 27,83 млн тонн нефти — это на 7% больше показателя 2020 года.

Фото: pxhere.com

Сегодня генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что компания переключилась с вектора прироста нефтедобычи на углубление нефтепереработки. По его словам, инвестиции направлены в большей степени на углубление нефтепереработки. Также Маганов сообщил, что «Татнефть» определила в том числе направление на нефтехимию.

Также он заявил, что «Татнефть» может увеличить добычу на треть, если у нее будет возможность работать в тех же налоговых условиях, которые предоставляются другим крупным НК.



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Маргарита Головатенко