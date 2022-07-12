RT: Дзюба выбрал «Рубин» для поддержания формы, поскольку уверен в методике работы Слуцкого

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Нападающий Артем Дзюба, прибывший во вторник в «Рубин» для поддержания формы, выбрал казанский клуб, поскольку уверен в методике работы тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает RT источник, близкий к футболисту.



Форвард не сомневается, что тренер команды позволит подойти к сезону в оптимальном состоянии.

Источник издания подтвердил, что спортсмен не ведет с «Рубином» переговоров, а прибыл лишь для поддержания формы.

Дзюба покинул «Зенит» в конце мая по истечении контракта с клубом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Маргарита Головатенко