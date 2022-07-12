Более половины челнинских выпускников школ планируют поступать в вузы за пределами города

В минувшем учебном году в Набережных Челнах из школ выпустились 2 137 одиннадцатиклассников — из них более половины планируют поступить в вузы за пределами города, сообщил начальник Управления образования Челнов Рустем Хузин.



Так, 580 выпускников планируют поступать в вузы за пределами Татарстана, еще 625 выбирают республиканские вузы.

Среди местных вузов наиболее популярные — КФУ, НГПУ, КНИТУ-КАИ, филиал КИУ, ТИСБИ и КИИД, а среди казанских — КФУ, КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Самыми востребованными специальностями в вузах Казани стали экономика и управление, образование и педагогика, информатика и юриспруденция.

В новом учебном году будет 20 тысяч бюджетных мест, тогда как в прошлом году было всего 17 тысяч. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Маргарита Головатенко