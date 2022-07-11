Вузы Казани получат более 20 тысяч бюджетных мест — это много или мало?

На новый 2022/2023 учебный год высшие учебные заведения Казани получат более 20 тысяч бюджетных мест, рассказала на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Больше всего бюджетных мест выделено на инженерные специальности и педагогику, в том числе на машиностроение, сервис и туризм, технику строительства и здравоохранение. В исполкоме считают особенно ценным для Казани, «как для промышленного города», увеличение лимитов бюджетных мест по инженерно-технологическим специальностям.

В этом году зачисления по ЕГЭ пройдут со 2 по 8 августа.

Вузы Казани получат более 20 тысяч бюджетных мест — это:

На 3 тысячи больше , чем в 2021/2022 учебному году — тогда казанские вузы получили 17 тысяч бюджетных мест.

, чем в 2021/2022 учебному году — тогда казанские вузы получили 17 тысяч бюджетных мест. В 2 раза меньше числа первокурсников, принятых в прошлом году, — 46,3 тысячи человек.

числа первокурсников, принятых в прошлом году, — 46,3 тысячи человек. 3,4% от общего числа бюджетных мест в российских вузах — 588 044 места.

от общего числа бюджетных мест в российских вузах — 588 044 места. На 5,5 тысячи больше общего числа студентов КНИТУ-КАИ — 14,5 тысячи.

общего числа студентов КНИТУ-КАИ — 14,5 тысячи. Более 90% от количества бюджетных мест, которые в этом году получит Татарстан, — 21 707.

от количества бюджетных мест, которые в этом году получит Татарстан, — 21 707. Чуть больше , чем получит Свердловская область — 19 699 бюджетных мест в вузах.

, чем получит Свердловская область — 19 699 бюджетных мест в вузах. На 6,8 тысячи больше , чем башкирские вузы — 13 602 места.

, чем башкирские вузы — 13 602 места. На 4,2 тысячи бюджетных мест больше , чем у Новосибирской области — 15 803 места.

, чем у Новосибирской области — 15 803 места. В 5,2 раза меньше мест , которые получат вузы Московского региона — 105 096 мест.

, которые получат вузы Московского региона — 105 096 мест. В 2,5 раза меньше , чем вузы Ленинградского региона — 50 724 места.

, чем вузы Ленинградского региона — 50 724 места. Чуть больше числа бюджетных мест в ординатуру — 19,7 тысячи.

Дарья Пинегина