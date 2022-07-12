На реставрацию Петропавловского собора в Казани направят еще 40 миллионов рублей

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани на продолжение реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловский собор с колокольней» выделили еще 40 миллионов рублей из федерального бюджета. Контракт на работы заключили Министерство культуры России и ООО «Равелин».

Ремонтно-реставрационные и ремонтно-строительные работы пройдут на втором ярусе трапезной. Работы затронут живопись, лепной декор и малый иконостас, а также отопление. К ним необходимо приступить после получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и иной разрешительной документации. Завершить их надо до 16 августа 2023 года.

Фото: Анна Сейтумерова

Это не первый в 2022 году контракт на реставрацию Петропавловского собора. Весной этого года Министерство культуры России подписало договор на 32 миллиона рублей. Контракт заключили с тем же ООО «Равелин».

В сентябре прошлого года стало известно, что на реконструкцию Петропавловского собора в Казани и на благоустройство территории уйдет еще порядка трех лет. В 2016-м там начались противоаварийные работы по укреплению фундамента здания. Их завершили в 2021 году.

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Татьяна Демина