В России начали продавать видеоигры для приставок и ПК, ввезенные по параллельному импорту

В России начали продавать видеоигры для приставок Sony Playstation 4 и 5, а также для ПК на некоторых торговых площадках — в их числе Ozon и Wildberries. Об этом пишет ТАСС.

На маркетплейсах в продаже появились видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами, релизы которых в России компания Sony отменила после начала спецоперации на Украине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что продавцы начали параллельный импорт видеоигр. В пресс-службе Ozon обратили внимание на рост спроса на коробочные игры.

На прошлой неделе глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в России расширили перечень товаров для ввоза по параллельному импорту. В список попали BMW и Siemens, Lego.

Как рассказал 17 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, с 6 мая объем параллельного импорта в стране составил около $2 миллиардов. Всего поступило продукции примерно по 130 позициям.



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Татьяна Леухина