Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта — туда попали Lego, BMW и Siemens

Фото: Максим Платонов

В России расширили перечень товаров для ввоза по параллельному импорту. В список попали BMW и Siemens, Lego, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Компании, которые гарантировали продолжение поставок в Россию, исключаются из перечня. В число исключенных попали: компании Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы) и Merries (средства детской гигиены).

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— Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. <...> В том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня, — приводит ТАСС его слова.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт.



6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список включает 96 пунктов: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.

Как рассказал 17 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, с 6 мая объем параллельного импорта в стране составил около $2 миллиардов. Всего поступило продукции примерно по 130 позициям.



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Татьяна Леухина