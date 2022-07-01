В Татарстане строительство жилья выполнено на 69% от годового плана

В Татарстане строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



Из 150 тыс. кв. м по программе социальной ипотеки готовы почти 100 тысяч. По линии индивидуального жилья готово 8,9 тыс. домов, что составляет 74% от годового плана. В коммерческом строительстве достигнута планка в 62% — сдано 79 из 148 домов. Площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья составляет 576 тыс. кв. м.

Дети-сироты в 2022 году должны получить 600 квартир. 50 молодых семей в этом году получат финансирование.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе стало известно, что в Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 37%. Работы почти завершены на 68 жилых объектах. Полностью готов 31 дом. В 29 многоквартирных домах заменены 69 лифтов.



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Маргарита Головатенко