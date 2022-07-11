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В Татарстане завершили обследование затонувшего судна

18:20, 11.07.2022
В Татарстане завершили обследование затонувшего судна
Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане водолазы поисково-спасательной службы республики завершили обследование затонувшего судна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Судно стоит на дне реки. Внутренние помещения загромождены всплывшими предметами мебели и бытовой обстановки. Погибших и пострадавших нет.

Водолазы работали на протяжении пяти часов.

Сегодня председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о затонувшем судне вблизи поселка Аракчино в Татарстане 10 июля.

По факту затопления судна в республике возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

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