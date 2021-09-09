Татарстанский инжиниринговый центр в сфере химтеха пошел под банкротство

В качестве третьего лица привлекли КФУ

В отношении АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (РциХимТех) ввели процедуру наблюдения — как стало известно «Реальному времени», такое решение в отношении компании из села Столбище Лаишевского района Татарстана Арбитражный суд принял несколько дней назад. Автором иска о банкротстве является ООО «Стройкоммаш», которое подало его из-за долга в 500 тысяч рублей еще в мае этого года.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлекли Казанский федеральный университет (КФУ). При этом судья отклонил ходатайство о привлечении Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана — по последним данным системы «СПАРК-Интерфакс», датированным 2015 годом, именно ведомство является основным владельцем АО.

Одновременно с введением процедуры наблюдения суд включил требование «Стройкоммаша» в размере 341,7 тысячи рублей в третью очередь реестра.

Задачей «РциХимТеха» определили поддержку МСБ в применении ими инновационных технологий в своих производствах. Фото kpfu.ru

«Реальное время» не смогло дозвониться в компанию — там не берут трубку. Конкурсный управляющий Ринат Гафиятуллин заявил, что узнал о своем назначении вчера и пока не знает деталей дела. Следующее судебное заседание по делу назначено на 7 декабря

Центр связан с Германом Дьяконовым и Эльбеком Сафаевым

Согласно информации на сайте, АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» создано в 2013 году в рамках программы Минэкономразвития РФ по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Задачей «РциХимТеха» определили поддержку МСБ в применении ими инновационных технологий в своих производствах. По сути предприятие является технологической платформой для развития технологий в области производства мало- и среднетоннажной химии.

На базе компании есть комплекс, включающий в себя опытно-промышленное производство негорючих компаундов, отраслевые лаборатории (аналитическая, промышленной химии, полимеров, рентгенографии, повышения нефтеотдачи, водных процессов, испытательная, пилотных установок), а также офисные, складские и вспомогательные помещения. Общая площадь производственных помещений составляет 2,2 тыс. кв. м. Согласно информации на сайте Минземимущества, предприятие включено в план (программу) приватизации государственного имущества.

Там же фигурирует Герман Дьяконов, экс-ректор КНИТУ-КХТИ. Фото: «Реальное время»

Гендиректором «РциХимТеха» является Вячеслав Матвеев — бывший глава ООО «Инвэнт» Эльбека Сафаева, которое уже признано банкротом. Сафаев, уже отбывший наказание за мошенничество, также входил в совет директоров «РциХимТеха».

Там же фигурирует Герман Дьяконов, экс-ректор КНИТУ-КХТИ. Напомним, в настоящее время он отбывает 7-летний срок по приговору Вахитовского райсуда Казани по десяти эпизодам мошенничества с ущербом 42,6 млн рублей, связанным с исполнением госконтракта на разработку пластиковой «брони» и проведением учебных семинаров на благотворительные средства «Газпрома». В качестве партнеров компании указаны тот же КНИТУ-КХТИ и ЗАО «Уруссинский химический завод».

За 2020 год выручка центра составила 70,9 миллиона рублей, убыток — более 23 миллионов. Да и стоит отметить, что за всю историю у «РциХимТеха» не было прибыли — из года в год фиксировались только убытки на уровне плюс-минус 20 миллионов.

Дарья Пинегина