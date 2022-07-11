В Татарстане зарегистрировали 39 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 39 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали еще 35 человек.

За весь период пандемии в республике подтвердилось 153 008 случаев COVID-19, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 июля, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 22 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 149 551.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

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Маргарита Головатенко