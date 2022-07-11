Главное о коронавирусе на 11 июля: QR-коды для всех прививок, падение цен на нефть из-за вспышки в Китае
В мае COVID-19 стал основной причиной смерти 61 жителя Татарстана
За последние сутки в Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 008. Выздоровел за весь период 149 551 человек, в том числе 22 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.
- В мае 2022 года в Татарстане коронавирус стал основной причиной смерти 61 человека, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 281. Такие данные приводит Росстат. Уточняется, что у 43 из 61 умершего в мае татарстанца COVID-19 идентифицирован. У остальных 18 человек COVID-19 в организме не найден, однако он предполагается как основная причина смерти, необходимы дополнительные медицинские исследования.
- У двух умерших в мае 2022 года татарстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной летального исхода. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть человека. Еще у 14 жителей Татарстана, которые умерли в мае этого года, COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Однако он не повлиял на наступление смерти человека.
Рост заболеваемости COVID-19 может начаться с середины августа
За последние сутки в России выявили 3 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 296 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 465 308 человек, а выздоровевших — до 17 890 856. За сутки болезнь унесла жизни 38 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 381 621 человек.
- Заместитель главы Минздрава России Павел Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок. Он отметил, что граждане зачастую не знают, от каких болезней они вакцинированы, из-за чего тратят деньги на исследование, а внесение информации в цифровой медицинский профиль человека позволит этого избежать. По его словам, полностью отказываться от QR-кодов после спада заболеваемости коронавирусом не имеет смысла, поскольку этот сервис укоренился во многих сферах жизни россиян. Собранная информация о вакцинации более 80 миллионов россиян может стать первым шагом по созданию цифрового профиля пациента, добавил специалист.
- Завкафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медицины ВолгГМУ Ольга Чернявская заявила, что этой осенью в Россию может прийти новая волна коронавируса. По ее словам, речь идет о новых подвидах «омикрона». Она отметила, что уже имеющиеся в организме антитела после перенесенных заболеваний или вакцинации позволят облегчить и ускорить борьбу с опасным вирусом, тем самым болезнь будет протекать не очень тяжело.
- Врач-инфекционист Евгения Тимакова сообщил, что в России не исключен рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, новый рост может произойти с середины августа и осенью этого года. Это связано с тем, что россияне могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного COVID-19. Вопрос будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, отметил врач.
- В Новосибирской области сняли введенные из-за коронавируса ограничения, касающиеся заполняемости спортивных учреждений, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров. Напомним, заполняемость зрительных залов при проведении культурных и спортивных мероприятий в регионе была ограничена до 50% летом 2021 года, в ноябре 2021 года — увеличена до 70% в связи с высокими темпами вакцинации и снижением заболеваемости. Стоит отметить, что также отменяется и необходимость соблюдения масочного режима работниками при оказании услуг населению, однако он остается обязательным во всех медучреждениях.
В июле пик заражений COVID-19 во Франции может достичь весенних показателей
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 555 444 919 человек, 6 351 175 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 593 875). На второй строчке — Индия (43 639 329), на третьей — Бразилия (32 896 464), на четвертой — Франция (32 318 670), на пятой — Германия (29 025 760).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 861). За ними следуют Бразилия (673 610), Индия (525 454), Россия (372 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (373 859).
- Число новых случаев заражения коронавирусом на прошедшей неделе в мире превысило 5,8 млн — это на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Заболеваемость COVID-19 держится на уровне второй половины мая, смертность из-за инфекции также растет.
- Цены на нефть опустились из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и снижению спроса на нефть в Китае.
- В Турции наблюдается значительный прирост количества заболевших коронавирусом. Согласно данным Минздрава страны, за последние две недели число заболевших COVID-19 выросло почти в пять раз. Так, с 27 июня по 3 июля число заболевших составило 57 тысяч человек. С 20 по 26 июня этот показатель составлял 26 тысяч человек.
- По данным Гонконгской фондовой биржи, акции операторов игорного бизнеса в китайском Макао упали из-за закрытия в городе всех казино в связи с введением недельного локдауна из-за коронавируса. Так, в начале утренних торгов ценные бумаги компаний Sands China подешевели на 7,2%, Galaxy Entertainment — на 5,88%, MGM China — на 5,59%, Melco International Development — на 6,24%. Как сообщают эксперты, нынешний локдаун станет серьезным ударом для игорного бизнеса, который и так несет значительные потери.
- Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заразился коронавирусом, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что Шумер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован, у него очень легкие симптомы. В ближайшую неделю 71-летний политик будет соблюдать карантин и работать дистанционно.
- Член Научного совета при правительстве Франции, эпидемиолог Арно Фонтане заявил, что количество заражений коронавирусом в стране в июле может достичь показателей, сопоставимых с весенним всплеском пандемии. Он отметил, что по расчетам института Пастера мы можем ожидать до 1,7 тысячи госпитализаций ежедневно к 18 июля. В настоящее время этот показатель составляет около 1 тысячи случаев день. Он призвал лиц старше 80 лет ревакцинироваться каждые три месяца, а старше 60 лет — каждые полгода.
- Власти КНДР за прошлые сутки выявили 1 240 пациентов с повышенной температурой, пятый день подряд прирост не превышает 2 тысяч человек, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что общее число лиц с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превышает 4,7 млн человек. Из них 99,95% поправились, на данный момент лечение получают 2 280 человек. Информация о новых летальных исходах не приведена, всего умерли не менее 74 человек. Уровень смертности составляет 0,002%.
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