Главное о коронавирусе на 11 июля: QR-коды для всех прививок, падение цен на нефть из-за вспышки в Китае

Фото: Максим Платонов

В мае COVID-19 стал основной причиной смерти 61 жителя Татарстана

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 008. Выздоровел за весь период 149 551 человек, в том числе 22 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.

В мае 2022 года в Татарстане коронавирус стал основной причиной смерти 61 человека, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 281. Такие данные приводит Росстат. Уточняется, что у 43 из 61 умершего в мае татарстанца COVID-19 идентифицирован. У остальных 18 человек COVID-19 в организме не найден, однако он предполагается как основная причина смерти, необходимы дополнительные медицинские исследования.

Фото: Максим Платонов

У двух умерших в мае 2022 года татарстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной летального исхода. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть человека. Еще у 14 жителей Татарстана, которые умерли в мае этого года, COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Однако он не повлиял на наступление смерти человека.



Рост заболеваемости COVID-19 может начаться с середины августа

За последние сутки в России выявили 3 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 296 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 465 308 человек, а выздоровевших — до 17 890 856. За сутки болезнь унесла жизни 38 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 381 621 человек.

Заместитель главы Минздрава России Павел Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок. Он отметил, что граждане зачастую не знают, от каких болезней они вакцинированы, из-за чего тратят деньги на исследование, а внесение информации в цифровой медицинский профиль человека позволит этого избежать. По его словам, полностью отказываться от QR-кодов после спада заболеваемости коронавирусом не имеет смысла, поскольку этот сервис укоренился во многих сферах жизни россиян. Собранная информация о вакцинации более 80 миллионов россиян может стать первым шагом по созданию цифрового профиля пациента, добавил специалист.

Фото: Максим Платонов

Завкафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медицины ВолгГМУ Ольга Чернявская заявила, что этой осенью в Россию может прийти новая волна коронавируса. По ее словам, речь идет о новых подвидах «омикрона». Она отметила, что уже имеющиеся в организме антитела после перенесенных заболеваний или вакцинации позволят облегчить и ускорить борьбу с опасным вирусом, тем самым болезнь будет протекать не очень тяжело.



Врач-инфекционист Евгения Тимакова сообщил, что в России не исключен рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, новый рост может произойти с середины августа и осенью этого года. Это связано с тем, что россияне могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного COVID-19. Вопрос будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, отметил врач.

Фото: Максим Платонов

В Новосибирской области сняли введенные из-за коронавируса ограничения, касающиеся заполняемости спортивных учреждений, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров. Напомним, заполняемость зрительных залов при проведении культурных и спортивных мероприятий в регионе была ограничена до 50% летом 2021 года, в ноябре 2021 года — увеличена до 70% в связи с высокими темпами вакцинации и снижением заболеваемости. Стоит отметить, что также отменяется и необходимость соблюдения масочного режима работниками при оказании услуг населению, однако он остается обязательным во всех медучреждениях.

В июле пик заражений COVID-19 во Франции может достичь весенних показателей

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 555 444 919 человек, 6 351 175 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 593 875). На второй строчке — Индия (43 639 329), на третьей — Бразилия (32 896 464), на четвертой — Франция (32 318 670), на пятой — Германия (29 025 760).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 861). За ними следуют Бразилия (673 610), Индия (525 454), Россия (372 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (373 859).

Число новых случаев заражения коронавирусом на прошедшей неделе в мире превысило 5,8 млн — это на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Заболеваемость COVID-19 держится на уровне второй половины мая, смертность из-за инфекции также растет.

Цены на нефть опустились из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и снижению спроса на нефть в Китае.

Фото: pxhere.com

В Турции наблюдается значительный прирост количества заболевших коронавирусом. Согласно данным Минздрава страны, за последние две недели число заболевших COVID-19 выросло почти в пять раз. Так, с 27 июня по 3 июля число заболевших составило 57 тысяч человек. С 20 по 26 июня этот показатель составлял 26 тысяч человек.



По данным Гонконгской фондовой биржи, акции операторов игорного бизнеса в китайском Макао упали из-за закрытия в городе всех казино в связи с введением недельного локдауна из-за коронавируса. Так, в начале утренних торгов ценные бумаги компаний Sands China подешевели на 7,2%, Galaxy Entertainment — на 5,88%, MGM China — на 5,59%, Melco International Development — на 6,24%. Как сообщают эксперты, нынешний локдаун станет серьезным ударом для игорного бизнеса, который и так несет значительные потери.

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заразился коронавирусом, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что Шумер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован, у него очень легкие симптомы. В ближайшую неделю 71-летний политик будет соблюдать карантин и работать дистанционно.

Фото: en.wikipedia.org. Чак Шумер слева

Член Научного совета при правительстве Франции, эпидемиолог Арно Фонтане заявил, что количество заражений коронавирусом в стране в июле может достичь показателей, сопоставимых с весенним всплеском пандемии. Он отметил, что по расчетам института Пастера мы можем ожидать до 1,7 тысячи госпитализаций ежедневно к 18 июля. В настоящее время этот показатель составляет около 1 тысячи случаев день. Он призвал лиц старше 80 лет ревакцинироваться каждые три месяца, а старше 60 лет — каждые полгода.

Власти КНДР за прошлые сутки выявили 1 240 пациентов с повышенной температурой, пятый день подряд прирост не превышает 2 тысяч человек, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что общее число лиц с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превышает 4,7 млн человек. Из них 99,95% поправились, на данный момент лечение получают 2 280 человек. Информация о новых летальных исходах не приведена, всего умерли не менее 74 человек. Уровень смертности составляет 0,002%.

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Максим Кокунин