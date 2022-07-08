В Татарстане в этом году зарегистрировали почти 300 термических точек

Фото: Максим Платонов

С начала 2022 года в Татарстане зарегистрировали почти 300 термических точек. Такие данные привел первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

— За обстановкой в лесу ведется космический мониторинг, и в текущем году, по данным информационной системы дистанционного мониторинга, на территории республики зарегистрированы 294 термические точки, — сообщил он.

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С сегодняшнего дня в Татарстане постановлением Кабмина республики вводится ограничение на пребывание граждан в лесах из-за высокой пожароопасности. В регионе установилась неблагоприятная для работников лесного комплекса жаркая погода. В дневные часы, по прогнозу синоптиков, ожидается более 30 градусов тепла.

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Татьяна Демина