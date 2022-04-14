В Татарстане ущерб в пожароопасный период 2021 года превысил 37 млн рублей

Ущерб от пожаров в пожароопасный период в Татарстане в прошлом году составил более 37 млн рублей, сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.



За пожароопасный период, установленный в прошлом году с 25 апреля по 15 мая, произошли 1,8 тысячи пожаров, в результате погибли 34 человека, пострадали 18.

В огне были уничтожены 328 строений, восемь единиц техники, более 50 голов крупного рогатого скота. Причиной пожаров в более чем половине случаев (54%) стало бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора, сообщает «Коммерсант».

В пожароопасный период запрещено сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне в населенных пунктах, а еще в садоводческих и огороднических товариществах, граничащих с лесными участками.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что от шашлыков на природе в этом году придется отказаться. Там подчеркивали напряженность 2021 года в плане борьбы с природными пожарами.

Маргарита Головатенко