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Ремонт проспекта Ямашева в Казани обойдется в 337,9 миллиона рублей — он уже начался

02:35, 11.07.2022
Ремонт проспекта Ямашева в Казани обойдется в 337,9 миллиона рублей — он уже начался
Фото: realnoevremya.ru

На ремонт проспекта Хусаина Ямашева в Казани направят 337,9 миллиона рублей. Речь об участке от третьей транспортной дамбы до ул. Декабристов в Ново-Савиновском и Московском районах.

Деньги на ремонт выделят из бюджета Татарстана, говорится в данных тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Фото: скриншот

На проспекте планируется восстановить изношенные слои и ликвидировать аварийную ямочность. Работы необходимо выполнить до 15 ноября этого года.

Стоит отметить, что ремонт уже начался, из-за чего жители жаловались на пробки.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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