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В Казани на проспекте Ямашева образовался затор из-за ремонта дороги — фото

10:23, 01.07.2022
В Казани на проспекте Ямашева образовался затор из-за ремонта дороги — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани образовался затор на проспекте Ямашева в сторону ТЦ «Парк Хаус». Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

На проспекте Ямашева сейчас идут дорожные работы. Пробки также наблюдаются на улице Мусина.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас заторы наблюдаются на улицах Копылова, Дементьева, Петра Витера, Николая Ершова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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