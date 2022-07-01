В Казани на проспекте Ямашева образовался затор из-за ремонта дороги — фото
В Казани образовался затор на проспекте Ямашева в сторону ТЦ «Парк Хаус». Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.
На проспекте Ямашева сейчас идут дорожные работы. Пробки также наблюдаются на улице Мусина.
Сейчас заторы наблюдаются на улицах Копылова, Дементьева, Петра Витера, Николая Ершова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная ситуация оценивается в 4 балла.
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