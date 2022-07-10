«Газпром Комплектация» обратилась с иском к КАМАЗу о взыскании 257 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес определение о рассмотрении иска к КАМАЗу в рамках упрощенного судопроизводства. С требованием о взыскании 256,9 тысячи рублей обратилось ООО «Газпром Комплектация». Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

На портале «СПАРК-Интерфакс» указано, что процесс идет по причине некачественного или несвоевременного исполнения обязательств при поставке. Содержание иска в картотеке арбитражных дел не приводится.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в начале июля КАМАЗ сообщил, что на заводе «Москвич» в Москве до конца 2022 года выпустят около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч.

Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируется запустить в 2024 году. Уточняется, что под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции — четыре кроссовера и один седан.

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Артем Гафаров