На третьем этапе ралли «Шелковый путь» победил пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Протяженность дистанции в Астрахани составила 387 км, скоростного участка — 323 км. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 29 минут и 52 секунды. Второе место занял Андрей Каргинов (+5.51), третьим пришел Эдуард Николаев (+7.59).

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля. Общая протяженность маршрута составит 4,4 тысячи километров. Всего в соревновании принимают участие 80 экипажей.

Фото: kamazmaster.ru

7 июля стало известно, что «КАМАЗ-мастер» (четыре грузовика) допустили к выступлению на ралли-рейде «Шелковый путь». За рулем грузовиков российской команды — действующий победитель гонки Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Сергей Куприянов. Экипажи прошли административные и технические проверки.

В Нижнекамске 2 июля проводили гоночную команду «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь — 2022». Маршрут ралли в этом году проложен по России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Он состоит из десяти этапов.



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Максим Кокунин