В Нижнекамске проводили команду «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь — 2022»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

В Нижнекамске 2 июля проводили гоночную команду «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь — 2022». Оно пройдет с 6 по 16 июля.



В мероприятии участвовали пилоты экипажей Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев. Всего в «Шелковом пути» будут участвовать четыре экипажа.



Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Маршрут ралли «Шелковый путь» в этом году проложен по России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Он состоит из десяти этапов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Состав экипажей «КАМАЗ-Мастер»:

Дмитрий Сотников — Руслан Ахмадеев — Ильгиз Ахметзянов;

Эдуард Николаев — Евгений Яковлев — Богдан Каримов;

Андрей Каргинов — Андрей Мокеев — Иван Мальков;

Сергей Куприянов — Александр Куприянов — Сергей Кренев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Николаев и Сотников выступят на новых спортивных грузовиках КАМАЗ-435091 семейства К5, экипаж Каргинова — на КАМАЗ-43509, экипаж Куприянова — на грузовике КАМАЗ, использующем в качестве топлива газодизельную смесь.

В январе экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.

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Маргарита Головатенко