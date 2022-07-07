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«КАМАЗ-мастер» допустили до участия в ралли-рейде «Шелковый путь»

00:31, 07.07.2022
«КАМАЗ-мастер» допустили до участия в ралли-рейде «Шелковый путь»
Фото: пресс-служба Нижнекамского района

«КАМАЗ-мастер» в количестве четырех грузовиков допустили к выступлению на ралли-рейде «Шелковый путь». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За рулем грузовиков российской команды поедут действующий победитель гонки Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Сергей Куприянов. Экипажи прошли административные и технические проверки.

На прошлой неделе в Нижнекамске 2 июля проводили гоночную команду «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь — 2022». Маршрут ралли «Шелковый путь» в этом году проложен по России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Он состоит из десяти этапов.

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Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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