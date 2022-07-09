Геннадий Зюганов возложил цветы к памятнику Ленину на казанской площади Свободы

Фото: Максим Платонов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к памятнику Ленину на площади Свободы в Казани.

Напомним, Зюганов прибыл в Татарстан с двухдневным визитом. В рамках поездки он посетит Казанский федеральный университет (КФУ), дом-музей Ленина, остров-град Свияжск, а также примет участие в празднике чувашской культуры «Уяв» в Алькеевском районе республики.

Фото: Максим Платонов

Глава коммунистической партии отметил, что Татарстан является одним из передовых регионов по развитию промышленной, научной и экономической базы. Он также напомнил, что в этом году исполняется 100 лет с момента образования СССР.

— Мы с удовольствием приехали отметить этот большой праздник на гостеприимной земле Татарстана. Мы гордимся тем, что ваша республика в 2020 году отпраздновала вековой юбилей своего создания. Появление такой социалистической государственности было огромным шагом вперед для всех народов, — сказал политик.

Фото: Максим Платонов

Утром председатель ЦК КПРФ вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету. Политики обсудили вопросы социально-экономического развития республики, взаимодействие с татарстанским отделением КПРФ, в том числе в вопросах сохранения советского наследия, и ряд других актуальных тем.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин