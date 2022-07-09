Глава КПРФ вручил Минниханову медаль «В ознаменование столетия образования СССР»

Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня глава республики встретился с руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым в Доме правительства Татарстана. Политики обсудили вопросы социально-экономического развития республики, взаимодействие с татарстанским отделением КПРФ, в том числе в вопросах сохранения советского наследия, и ряд других актуальных тем.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане очень бережно относятся к историко-культурному наследию. Зюганов, в свою очередь, поблагодарил президента республики за внимательное отношение к вопросам сохранения истории.

Фото: пресс-служба президента РТ

6 июля генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь в завершение своей миссии в столице республики встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Сегодня взаимодействие Генерального консульства Китая с государственными органами нашей республики находится на очень высоком уровне, — отметил глава республики.



Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами, а в последние годы контакты стали особенно интенсивными. Также на встрече Рустам Минниханов вручил У Инциню медаль в честь 100-летия ТАССР.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин