Министр транспорта России сообщил, что самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк «Аэрофлота». Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.

— МС-21 — это сверхпередовой самолет. На самом деле, это самолет, который может занять хорошую нишу — там, где «сидит» узкофюзеляжный флот, среднемагистральные [лайнеры] 737 Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus. Это самолет [МС-21] не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса. Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк «Аэрофлота», — сказал он.

Фото: kremlin.ru

27 июня стало известно, что правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Курировать ее выполнение будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Программа предусматривает пополнение парка авиакомпаний России более чем тысячей отечественных самолетов, свыше 760 вертолетов и около 5 тысяч двигателей для них. В формирование эффективной инфраструктуры в авиаотрасли вложат более 770 миллиардов рублей. Из них свыше 150 миллиардов выделят на обеспечение авиаперевозок до конца этого года.



Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, который назначен куратором программы в части авиастроения, доля самолетов, собранных в стране, в авиапарке российских к 2030 году должна достигнуть 81%. В частности, иностранный транспорт заменят отечественными МС-21 и Ту-214.



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Максим Кокунин