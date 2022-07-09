Роспотребнадзор будет судиться с IKEA из-за ее ухода с российского рынка

Фото: Максим Кокунин

Роспотребнадзор сообщил о том, что вступил в процесс против шведской компании IKEA. От компании требуют частично возобновить работу в России.

В ведомстве отметили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров, а также продавцов.

— Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан, — говорится в сообщении.

Вчера вечером IKEA сообщила о возобновлении продажи товаров после выходных, об этом сказано на сайте компании.



В сообщении указано, что на ближайшее время интервалы для доставки и самовывоза заняты, поэтому совершить покупку пока не получится.

— Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте, — сказано в сообщении.

Фото: Максим Кокунин

5 июля на сайте магазина появилась информация о том, что технические неполадки планируется устранить к 7 утра 9 февраля. Сейчас по техническим причинам онлайн-покупки временно недоступны.

Трудности в работе сайта возникли еще ночью. К вечеру вторника он полностью перестал работать.

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.



Шведская компания предложила российским покупателям приобретать товары на онлайн-распродаже, стартовавшей 5 июля, через заявки, однако форма их отправки не работает.



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Максим Кокунин