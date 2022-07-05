На сайте IKEA обещали устранить технические неполадки к 9 февраля

На сайте IKEA появился баннер, в котором говорится о том, что технические неполадки планируется устранить к 7 утра 9 февраля. Сейчас по техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна.

Трудности в работе сайта возникли еще ночью. К вечеру вторника он полностью перестал работать.

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении на сайте.

Фото: скриншот

В казанской IKEA из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагалось, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.

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Татьяна Леухина