Сайт IKEA полностью перестал работать

Фото: скриншот официального сайта

Шведская компания IKEA объявила о распродаже с 5 июля. Проблемы с сайтом начались уже сегодняшней ночью. В настоящее время сайт полностью перестал работать.

Сообщается, что по техническим причинам оформление покупки на сайте и через центр поддержки клиентов ИКЕА временно недоступно. «Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте».

География доставки, а также возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или «Почты России») ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

Фото: Максим Кокунин

Сегодня корреспондент «Реального времени» побывал в казанском магазине компании.



Очередей как таковых в магазине не наблюдается, что ожидаемо — покупатели из-за проблем с сайтом не смогли сделать заказ. Сотрудники же на многие вопросы о товарах ответить не могут. Так, например, на вопрос, есть ли на складе тот или иной товар, отвечали, что не знают, посмотреть можно лишь на сайте.

При этом сказать, когда заработает сайт, а также о причинах его «падения», тоже не могут. По их словам, клиентам остается только ждать:

— Сайт не работает, это не профилактические работы. Чтобы сделать заказ, надо ждать, когда заработает сайт, и только ждать. Все ждут, покупки можно будет сделать только онлайн. Офлайн — нет, оплата только по карте. Ждите, когда заработает сайт, — сказал корреспонденту один из сотрудников.

Из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагается, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.

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Максим Кокунин