IKEA предложила покупателям заказать товары через заявки, но форма их отправки не работает

Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA предложила покупателям приобретать товары на онлайн-распродаже, стартовавшей 5 июля, через заявки, однако форма их отправки не работает.



При попытке заполнить заявку на сайте указывается, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму». На сайте компании есть пояснение: «В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте».

Сказано и о возможности возврата товаров, купленных в период распродажи: вернуть их можно в течение 14 дней после покупки. Гарантийный срок составит 2 месяца.

Также IKEA ввела на распродаже ограничения: теперь нельзя купить товаров более чем на миллион рублей и больше 70 штук одного товара, а вес заказа должен составлять максимум одну тонну.

Фото: Максим Кокунин

Распродажа началась во вторник с технических проблем на сайте и невозможности купить товары. Вчерашним вечером сайт IKEA полностью перестал работать. Тогда же на сайте появился баннер, в котором говорится о том, что технические неполадки планируется устранить к 7 утра 9 февраля.

В казанском магазине не наблюдалось очередей, но обеспокоенные люди пришли, чтобы задать вопрос сотрудникам. У них ответов на многие вопросы не нашлось. Подробнее об этом— в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко