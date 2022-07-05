В работе сайта IKEA появились сбои на фоне начала распродажи
В работе сайта ретейлера товаров для дома IKEA возникли сбои на фоне начавшейся распродажи товаров.
Как сообщают пользователи сети, на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, просмотреть различные категории товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдает ошибку.
Сегодня стартовала распродажа товаров со складов IKEA. Доставка будет осуществляться только в тех городах, где есть магазины шведской сети: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).
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