В работе сайта IKEA появились сбои на фоне начала распродажи

В работе сайта ретейлера товаров для дома IKEA возникли сбои на фоне начавшейся распродажи товаров.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщают пользователи сети, на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, просмотреть различные категории товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдает ошибку.

Сегодня стартовала распродажа товаров со складов IKEA. Доставка будет осуществляться только в тех городах, где есть магазины шведской сети: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

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Татьяна Леухина