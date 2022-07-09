Школы и детсады на капремонте обеспечат теплом через программу социальной газификации

Минпросвещения планирует решить ситуацию с обеспечением теплом школ и детских садов, которые находятся на капитальном ремонте, через синхронизацию с программой социальной газификации, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.



По его словам, министерство готовится к новому учебному году очень активно:

— Сегодня в каждом регионе созданы межведомственные приемочные комиссии. С 20 июля по 20 августа они проверят состояние всех школ. На особом контроле вопросы безопасности, защищенности зданий, а также организация горячего питания, — приводит его слова ТАСС.

Фото: government.ru

В апреле этого года президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. По словам главы государства, программу необходимо расширить и изменить подходы к ее реализации так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.

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Маргарита Головатенко