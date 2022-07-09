В мае в России умерли более 7 тысяч человек с COVID-19

В России в мае умерли более 7 тысяч человек, у которых диагностировали коронавирус. Для 4,3 тысячи из них он стал основной причиной смерти — число основных случаев смерти от коронавируса на 66,7% меньше, чем в мае прошлого года, согласно данным Росстата.

Еще в 907 случаях инфекцию рассматривали как основную причину смерти, но для идентификации вируса необходимо провести дополнительные исследования. Таких случаев по сравнению с прошлым годом на 58,4% меньше.

Для 1,7 тысячи погибших от инфекции коронавирус был зарегистрирован как сопутствующее заболевание. В 342 случаях из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений — снижение по сравнению с данными прошлого года составило 65,3%.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 3 464 человек. На 8 июля в стране зарегистрировано 18 455 274 случая заражения COVID-19.

Впервые за 6 недель в Татарстане зарегистрировали случай смерти, причиной которого стал коронавирус. Умер один человек.

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Маргарита Головатенко