В России выявили 3 464 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 3 464 человек. На 8 июля в стране зарегистрировано 18 455 274 случая заражения COVID-19.

Госпитализированы за сутки 1 266 заболевших. Это на 0,5% меньше по сравнению с 6 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали еще 2 787 россиян. Общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 17 882 978.

За сутки от COVID-19 умерли 49 жителей России. С начала пандемии коронавирус унес жизни 381 499 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин