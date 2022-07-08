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Совфед одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении российскими военными операций за рубежом

13:29, 08.07.2022 2
Совфед одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении российскими военными операций за рубежом
Фото: flickr.com

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в связи с проведением специальной военной операции на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.

Согласно новым правилам, юридические лица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов. При введении специальных мер в экономике Кабинет министров получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.

Фото: flickr.com

16 июня в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий. Соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

— Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — указано в пояснительной записке законопроекта.

Дополнительно депутаты указали на то, что сейчас Федеральный закон «О ветеранах» предусматривает приравнивание гражданских лиц к участникам боевых действий только в том случае, если они получили ранения, увечья, контузии либо были награждены соответствующими медалями. Сейчас же к статусу ветеранов могут приравнять весь гражданский персонал.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:35
    увольняться можно будет с оборонных заводов?
    а то там ЗП вообще не платят по слухам
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  • Анонимно 15:08
    что, помешает какому-нибудь клепальщику на танковом заводе, если его станут в очередной раз принуждать к работе в ночную смену без оплаты сверхурочных - просто плюнуть и уволиться к чертовой матери с такого интересного предприятия?!


    Действительно - что помешает? Ответ нам дает история. В сталинском СССР, где были введены точно такие же "нормы" работы, понимали эту опасность — и потому еще в 1939 году ввели закон, запрещающий (!) "увольнение по собственному" с заводов, то есть фактически ввели "крепостное право" в виде "прикрепления" рабочих к их предприятиям.

    Посмотрим, как быстро дойдет до этого у нас.
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