Совфед одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении российскими военными операций за рубежом

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в связи с проведением специальной военной операции на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.

Согласно новым правилам, юридические лица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов. При введении специальных мер в экономике Кабинет министров получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.

Фото: flickr.com

16 июня в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий. Соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

— Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — указано в пояснительной записке законопроекта.

Дополнительно депутаты указали на то, что сейчас Федеральный закон «О ветеранах» предусматривает приравнивание гражданских лиц к участникам боевых действий только в том случае, если они получили ранения, увечья, контузии либо были награждены соответствующими медалями. Сейчас же к статусу ветеранов могут приравнять весь гражданский персонал.



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Максим Кокунин