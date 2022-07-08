Главное о коронавирусе на 8 июля: в ЕС заявили о новой волне, а в России не видят необходимости в ограничениях

Фото: Максим Платонов

В Татарстане впервые с 25 мая выявили случай смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 8 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 891. Выздоровели за весь период 149 447 человек, в том числе 9 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — один человек.

В Татарстане впервые с 25 мая выявили случай смерти от коронавируса — теперь их 1 996.

В Казани вновь появилась однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». В начале недели сведения о ней в telegram-боте «Вакцинация Казань» отсутствовали. Согласно данным telegram-бота, «Спутник Лайт» есть в Кировском районе столицы Татарстана. Привиться ей можно в клинической больнице №2 по адресу: Лазарева, 7. В наличии 20 штук. Вместе с этим исчезла двухкомпонентная вакцина «КовиВак». По данным telegram-бота «Вакцинация Казань» на 5 июля она еще была в наличии.

Скриншот telegram-бота «Вакцинация Казань»

Эксперт предупредил, что подъема заболеваемости COVID-19 в России исключать нельзя

За последние сутки в России выявили 3 464 новых случая коронавируса, выздоровели 2 787 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 455 274 человек, а выздоровевших — до 17 882 978. За сутки болезнь унесла жизни 49 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 499 человек.

В России определенного подъема заболеваемости COVID-19 нельзя исключать, сообщил доктор биологических наук Александр Семенов. По его мнению, необходимости вводить какие-либо ограничения в стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

В Приамурье отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса. Cитуация в области нормализовалась, но нельзя забывать о профилактике, отметил губернатор региона Василий Орлов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что к началу осени все антиковидные ограничения будут отменены полностью, в том числе и в верхней палате парламента: «Осторожность здесь не лишняя. Поэтому кое-какие минимальные ограничения все-таки пока остаются. Я очень надеюсь, что к началу осенней сессии мы окончательно, в Совете Федерации в том числе, снимем все ограничения, включая специальные меры по тестированию, пропуска и все остальное. Здесь излишняя осторожность не помешает».

Прокуратура Костромской области проверит информацию в соцсетях о нарушениях при начислении дополнительных выплат водителям машин скорой помощи в Костроме, работавшим с пациентами с коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет: «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора».

На Кипре вернули масочный режим в помещениях спустя месяц после отмены

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 553 515 340 человек, 6 347 474 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 381 768). На второй строчке — Индия (43 585 554), на третьей — Бразилия (32 759 730), на четвертой — Франция (32 177 472), на пятой — Германия (28 926 346).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 261. За ними следуют Бразилия (673 073), Индия (525 343), Россия (373 732, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 976).

Власти КНДР за прошлые сутки выявили 1 630 пациентов с повышенной температурой — второй день подряд прирост не превышает 2 тыс. человек. Общее число пациентов с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 4,76 млн человек, из них 99,93% поправились. Лечение проходят 3 110 жителей народной республики.

В Японии выявили увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом среди жителей всех 47 префектур. По данным местных СМИ, эта статистика дала местным властям основание заявить, что в стране возникла седьмая по счету волна COVID-19.

Власти Республики Кипр вновь ввели режим обязательного ношения масок в общественных помещениях. Эту меру вернули более чем через месяц после ее отмены — это произошло 31 мая. Такое решение в минувшую среду принял кабинет министров островного государства в связи с активным ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

В первый день выполнения основных обрядов хаджа в Мекке и Медине в Саудовской Аравии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Всего в хадже принимает участие один миллион паломников.

В Евросоюзе заявили, что во многих странах Европы началась новая волна коронавируса. Распространение инфекции вызвано подвидами омикрон-штамма — BA.4 и BA.5, заявил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в мире ликвидируют десятки миллионов доз просроченных вакцин от COVID-19. Так, Moderna уже списала около 30 млн доз из-за отсутствия желающих привиться.

Американский актер Дензел Вашингтон заразился COVID-19 — из-за этого он не смог в четверг получить из рук президента США Джо Байдена президентскую медаль свободы, которая является высшей гражданской государственной наградой страны.

Фото: скриншот соцсетей

Путешественники, планирующие поездки в Гонконг, столкнулись с проблемой отсутствия мест в карантинных отелях города. Все они заняты по меньшей мере до конца августа.

Дарья Пинегина