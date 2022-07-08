Главное о коронавирусе на 8 июля: в ЕС заявили о новой волне, а в России не видят необходимости в ограничениях
В Татарстане впервые с 25 мая выявили случай смерти от коронавируса
За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 8 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 891. Выздоровели за весь период 149 447 человек, в том числе 9 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — один человек.
- В Татарстане впервые с 25 мая выявили случай смерти от коронавируса — теперь их 1 996.
- В Казани вновь появилась однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». В начале недели сведения о ней в telegram-боте «Вакцинация Казань» отсутствовали. Согласно данным telegram-бота, «Спутник Лайт» есть в Кировском районе столицы Татарстана. Привиться ей можно в клинической больнице №2 по адресу: Лазарева, 7. В наличии 20 штук. Вместе с этим исчезла двухкомпонентная вакцина «КовиВак». По данным telegram-бота «Вакцинация Казань» на 5 июля она еще была в наличии.
Эксперт предупредил, что подъема заболеваемости COVID-19 в России исключать нельзя
За последние сутки в России выявили 3 464 новых случая коронавируса, выздоровели 2 787 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 455 274 человек, а выздоровевших — до 17 882 978. За сутки болезнь унесла жизни 49 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 499 человек.
- В России определенного подъема заболеваемости COVID-19 нельзя исключать, сообщил доктор биологических наук Александр Семенов. По его мнению, необходимости вводить какие-либо ограничения в стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
- В Приамурье отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса. Cитуация в области нормализовалась, но нельзя забывать о профилактике, отметил губернатор региона Василий Орлов.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что к началу осени все антиковидные ограничения будут отменены полностью, в том числе и в верхней палате парламента: «Осторожность здесь не лишняя. Поэтому кое-какие минимальные ограничения все-таки пока остаются. Я очень надеюсь, что к началу осенней сессии мы окончательно, в Совете Федерации в том числе, снимем все ограничения, включая специальные меры по тестированию, пропуска и все остальное. Здесь излишняя осторожность не помешает».
- Прокуратура Костромской области проверит информацию в соцсетях о нарушениях при начислении дополнительных выплат водителям машин скорой помощи в Костроме, работавшим с пациентами с коронавирусом.
- Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет: «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора».
На Кипре вернули масочный режим в помещениях спустя месяц после отмены
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 553 515 340 человек, 6 347 474 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 381 768). На второй строчке — Индия (43 585 554), на третьей — Бразилия (32 759 730), на четвертой — Франция (32 177 472), на пятой — Германия (28 926 346).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 261. За ними следуют Бразилия (673 073), Индия (525 343), Россия (373 732, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 976).
- Власти КНДР за прошлые сутки выявили 1 630 пациентов с повышенной температурой — второй день подряд прирост не превышает 2 тыс. человек. Общее число пациентов с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 4,76 млн человек, из них 99,93% поправились. Лечение проходят 3 110 жителей народной республики.
- В Японии выявили увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом среди жителей всех 47 префектур. По данным местных СМИ, эта статистика дала местным властям основание заявить, что в стране возникла седьмая по счету волна COVID-19.
- Власти Республики Кипр вновь ввели режим обязательного ношения масок в общественных помещениях. Эту меру вернули более чем через месяц после ее отмены — это произошло 31 мая. Такое решение в минувшую среду принял кабинет министров островного государства в связи с активным ростом числа случаев заражения коронавирусом.
- В первый день выполнения основных обрядов хаджа в Мекке и Медине в Саудовской Аравии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Всего в хадже принимает участие один миллион паломников.
- В Евросоюзе заявили, что во многих странах Европы началась новая волна коронавируса. Распространение инфекции вызвано подвидами омикрон-штамма — BA.4 и BA.5, заявил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
- Газета The Wall Street Journal сообщила, что в мире ликвидируют десятки миллионов доз просроченных вакцин от COVID-19. Так, Moderna уже списала около 30 млн доз из-за отсутствия желающих привиться.
- Американский актер Дензел Вашингтон заразился COVID-19 — из-за этого он не смог в четверг получить из рук президента США Джо Байдена президентскую медаль свободы, которая является высшей гражданской государственной наградой страны.
- Путешественники, планирующие поездки в Гонконг, столкнулись с проблемой отсутствия мест в карантинных отелях города. Все они заняты по меньшей мере до конца августа.
комментарии
И да куар коды люди в судах будут отменять.
свободу передвижения рпн не вправе отменять . принуждать к вакцинации тоже.