Эксперт предупредил, что подъема заболеваемости COVID-19 в России исключать нельзя

В России определенного подъема заболеваемости COVID-19 нельзя исключать. Об этом сообщил доктор биологических наук Александр Семенов.

По его мнению, необходимости вводить какие-либо ограничения в стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире за последние 2 недели выросла заболеваемость COVID-19 на 30%. В Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии обнаружили новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в России доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев увеличилась за неделю с 3,69% до 6,57%.



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Татьяна Леухина