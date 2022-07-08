В Черемшанском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью, в 23.26, на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в селе Лагерка Черемшанского района Татарстана произошел пожар. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

На улице 1 мая, 12 загорелся бревенчатый одноэтажный частный дом. Площадь горения составила 66 квадратных метров. В 00.10 пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении, на месте пожара работают дознаватели Государственного пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

6 июля стало известно, что в детском лагере «Байтик» под Казанью в туалете на третьем этаже первого корпуса произошло короткое замыкание электропроводки без горения. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала. Остальные ребята были на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.

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Максим Кокунин