В детском лагере «Байтик» под Казанью эвакуировали детей из-за замыкания в туалете корпуса

В детском лагере «Байтик» под Казанью произошло короткое замыкание электропроводки без горения в туалете на третьем этаже первого корпуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала. Остальные ребята были на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.

В марте в селе Столбищи в Лаишевском районе эвакуировали детей и персонал из-за запаха гари, идущего из подвала. Выяснилось, что произошло замыкание без горения в помещении бойлерной в подвале.



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Татьяна Леухина