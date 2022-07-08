Проект по выносу инженерных сетей из зоны строительства участка второй линии метро Казани скорректируют

Фото: Олег Тихонов (архив)

Проектную документацию по объекту «Вынос (защита) инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства объекта «Первый участок второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» скорректируют. На эти цели из бюджета Татарстана направят почти 24,3 миллиона рублей.

Выполнить корректировку проектной документации необходимо в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований и повторного заключения госэкспертизы. Дедлайн — 30 января 2023 года.



Фото: Ринат Назметдинов

Исполнителя ищет Главстрой Татарстана. Подрядчику готовы предоставить проект и результаты инженерных изысканий по объекту, которые уже получили положительное заключение госэкспертизы. Они указаны как исходные данные.

Объем проектных работ по корректировке включает в себя переустройство наружных теплосетей, сетей водоснабжения и канализации, электроснабжения, наружного освещения, а также контактной сети и сетей связи.

Выполнить корректировку проектных решений подрядчику необходимо с учетом требований эксплуатационных организаций, схем переключения инженерных сетей. Принять во внимание необходимо вновь выявленные требования к трассировке инженерных сетей, дополнительных объемов, обоснованных и согласованных предложений подрядных организаций. Доработанный проект должен обеспечить оптимальный выбор трассы для инженерных сетей, говорится в документации на портале госзакупок.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В документации указано, что строительная длина участка в двухпутном направлении составляет 5,75 км, из которых 361 метр — соединительная ветка. Построить планируют четыре новых станции. Они, напомним, уже получили свои названия — «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

С начала этого года на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства первого участка новой линии казанского метро объявили уже три тендера. Их начальная цена составила 876 миллионов рублей, 698 миллионов и 110,7 миллиона.

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Татьяна Демина