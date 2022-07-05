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Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций России и Белоруссии

08:15, 05.07.2022
Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций России и Белоруссии
Фото: pixabay.com

Японские власти расширили санкции против России и Белоруссии, внеся в список еще 90 физлиц и организаций, сообщает RT.

Под рестрикции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а еще виолончелист Сергей Ролдугин.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее анонсировал внесение более 160 российских юридических и физических лиц в санкционный список.

На прошлой неделе Фумио Кисида заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть могут установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Речь идет о создании механизма, который должен не допустить покупку российской нефти по цене выше установленной.

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Маргарита Головатенко
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