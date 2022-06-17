В 2022 году Казань примет международные соревнования «Игры дружбы»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В 2022 году Казань примет комплексные международные соревнования «Игры дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию, которые соберут около 900 участников.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.

С 25 по 29 августа в Казани пройдет финальный турнир Всероссийской спартакиады по академической гребле. Его предложил провести в столице Татарстана Минспорта России.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова