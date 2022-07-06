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Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 31 мая

10:20, 06.07.2022 1
Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 31 мая
Фото: pixabay.com

Курс доллара поднялся выше 64 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 31 мая, согласно данным торгов на Московской бирже.

Курс евро достиг отметки в 66 рублей впервые с 3 июня, сообщает RT.

Вчера курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 3 июня, а курс евро поднялся до 64,02 рубля впервые с 8 июня.

Фото: Анна Сейтумерова

Еще днем ранее официальный курс доллара, установленный Банком России, увеличился на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля. Курс евро вырос на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 июл
    тока где купить? а??
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