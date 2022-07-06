Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 31 мая
Курс доллара поднялся выше 64 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 31 мая, согласно данным торгов на Московской бирже.
Курс евро достиг отметки в 66 рублей впервые с 3 июня, сообщает RT.
Вчера курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 3 июня, а курс евро поднялся до 64,02 рубля впервые с 8 июня.
Еще днем ранее официальный курс доллара, установленный Банком России, увеличился на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля. Курс евро вырос на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля.
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