Татарстан оказался на втором месте в рейтинге медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций за май
Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации инновационных регионов России.
Все 85 регионов аналитики разделили на пять групп по численности экономически активного населения и внутри этих групп ранжировали их по уровню медиаактивности.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Татарстан. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург.
В июне Татарстан взлетел на 6-е место с 67-го по уровню развития государственно-частного партнерства в регионах России в рейтинге Минэкономразвития. А исследование Ассоциации инновационных регионов России ранее показало, что Татарстан стал одним из лидеров рейтинга регионов SMART версии 2022 года. Республика заняла третью строчку, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
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