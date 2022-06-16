Татарстан вошел в число лидеров рейтинга регионов SMART

Фото: Максим Платонов

Татарстан признали одним из лидеров рейтинга регионов SMART версии 2022 года. Республика заняла третью строчку, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

Рейтинг подготовила и презентовала на Петербургском международном экономическом форуме Ассоциация инновационных регионов России. При его составлении учитывались 14 важнейших показателей развития субъектов страны, в том числе научное лидерство, медиаактивность, антикризисная поддержка и развитие МСП, а также технологическая инновационная политика (кадры, экосистема для хай-тек бизнеса).

Татарстан лидирует по всем основным направлениям, сообщили в АИРР. В числе лидеров также оказались и другие регионы Приволжского федерального округа — Нижегородская и Самарская области.

Фото: Олег Тихонов

Напомним, пост председателя Совета Ассоциации инновационных регионов России с 2012 года занимает президент Татарстана Рустам Минниханов. Меморандум о создании межрегиональной АИРР он подписал в Томске в рамках XIII инновационного форума Innovus 21 мая 2010 года.



Татьяна Демина