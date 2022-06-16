Татарстан поднялся на 6-е место с 67 в рейтинге развития государственно-частного партнерства в России

Татарстан взлетел на 6-е место с 67 по уровню развития государственно-частного партнерства в регионах России. Рейтинг опубликовало Минэкономразвития России.

Республика вошла в топ-5 лучших практик по динамике реализации проектов ГЧП. Лидерами рейтинга традиционно стали Московская область и Москва. В тройку впервые вошла Республика Карелия, она поднялась с 66-го на 3-е место.



По состоянию на 1 января текущего года в Татарстане заключили более 150 концессионных соглашений в сферах здравоохранения, отдыха и культуры, спорта, большую часть занимает коммунальная инфраструктура.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый крупный проект — концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» с объемом инвестиций на реализацию проекта 82,5 млрд рублей, отмечает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Исследование Ассоциации инновационных регионов России показало, что Татарстан стал одним из лидеров рейтинга регионов SMART версии 2022 года. Республика заняла третью строчку, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

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Татьяна Леухина