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Инженерная школа КФУ и КАМАЗа будет работать в Набережных Челнах

14:18, 06.07.2022
Инженерная школа КФУ и КАМАЗа будет работать в Набережных Челнах
Фото: Максим Платонов (архив)

Инженерную школу Казанского федерального университета и ПАО «КАМАЗ» откроют в Набережных Челнах. Об этом рассказал и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Планируется организовать отдельное структурное подразделение в Набережночелнинском филиале КФУ, уточнил он. Подготовкой кадров займутся преподаватели вуза, действующие специалисты КАМАЗа и также компаний-партнеров.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении, стало известно в конце июня. Всего в Татарстане на базе вузов планируется создать три инженерные школы. Так, школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью, а университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеПромышленностьМашиностроение Татарстан

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