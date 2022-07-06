Инженерная школа КФУ и КАМАЗа будет работать в Набережных Челнах
Инженерную школу Казанского федерального университета и ПАО «КАМАЗ» откроют в Набережных Челнах. Об этом рассказал и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.
Планируется организовать отдельное структурное подразделение в Набережночелнинском филиале КФУ, уточнил он. Подготовкой кадров займутся преподаватели вуза, действующие специалисты КАМАЗа и также компаний-партнеров.
О том, что при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении, стало известно в конце июня. Всего в Татарстане на базе вузов планируется создать три инженерные школы. Так, школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью, а университет Иннополис будет обучать программной инженерии.
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