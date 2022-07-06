Власти Ямала поручили ввести прямые рейсы в Казань

Власти Ямала планируют введение прямых рейсов в Татарстан, такое поручение дал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.



— У Ямала есть с территорией исторические связи, — указано в telegram-канале правительства области.

В онлайн-эфире в социальной сети «ВКонтакте» губернатор отметил, что власти прорабатывают запуск таких рейсов в Казань. По его словам, обсуждается в том числе возможность организации дополнительных рейсов в Сочи, а еще расширение сетки рейсов на Алтай до круглогодичных.

Фото: realnoevremya.ru

Из Казани в Нур-Султан с 17 июля запускают авиарейсы — для этого задействуют лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Ранее из Казани запустили новый рейс в Алма-Ату. Рейс также выполняется на самолетах SSJ100.



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Маргарита Головатенко