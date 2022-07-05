Порядка 500 отцов-одиночек в Татарстане получили материнский капитал

В Татарстане с момента реализации программы поддержки семей более 500 отцов получили материнский капитал. С 1 мая перечень жизненных ситуаций, когда мужчины могут получить эту государственную меру поддержки, расширили, передает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по республике.

— Распоряжаться денежным средствами по капиталу мужчины могут в тех же целях, что и женщины, за исключением формирования накопительной пенсии мамы, — объяснил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для оформления материнского капитала отцу или усыновителю необходимо подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Татарстане с 11 мая начались выплаты нового ежемесячного пособия семьям с невысоким доходом на детей от 8 до 17 лет — по состоянию на 13 мая нуждающимся перечислили уже 271,8 млн рублей.



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Татьяна Леухина