В Татарстане офисы МФЦ изменят режим работы из-за празднования Курбан-байрама
В Татарстане 9 и 10 июля не будут работать офисы «Мои документы». Это связано с празднованием Курбан-байрама.
Рабочий день в пятницу, 8 июля, во всех отделениях МФЦ сократят на 1 час. Сотрудники казанских офисов будут принимать горожан с 7:00 до 15:00, сообщается на сайте «Мои документы».
В июне офисы МФЦ временно не принимали посетителей из-за технических работ по перенастройке сетевого и серверного оборудования.
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