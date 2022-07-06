В Татарстане офисы МФЦ изменят режим работы из-за празднования Курбан-байрама

В Татарстане 9 и 10 июля не будут работать офисы «Мои документы». Это связано с празднованием Курбан-байрама.

Рабочий день в пятницу, 8 июля, во всех отделениях МФЦ сократят на 1 час. Сотрудники казанских офисов будут принимать горожан с 7:00 до 15:00, сообщается на сайте «Мои документы».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне офисы МФЦ временно не принимали посетителей из-за технических работ по перенастройке сетевого и серверного оборудования.



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Татьяна Леухина